Жителя Пскова задержали за кражу комплекта строительных инструментов из чужой машины

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-20T14:25:21+03:00

В Пскове задержан мужчина, подозреваемый в краже чужих вещей из автомобиля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Пскове раскрыта кража вещей из автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все произошло на улице Яна Райниса в ночь на 19 февраля. Неизвестный опустил стекло автомашины «ВАЗ-2104» и забрался в салон.

После его визита хозяин транспортного средства был вынужден обратиться в полицию. Из автомобиля пропали аккумулятор, магнитола, дрель, перфоратор, сварочный аппарат, «болгарка», два ящика с инструментами. Свой ущерб хозяин машины оценил в 40 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось установить по горячим следам. Им оказался сосед. Мужчине 26 лет, сейчас он нигде не работает.

Сотрудники уголовного розыска 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели у него обыск и нашли похищенное.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU