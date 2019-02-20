Жителя Пскова задержали за кражу комплекта строительных инструментов из чужой машины
В Пскове раскрыта кража вещей из автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все произошло на улице Яна Райниса в ночь на 19 февраля. Неизвестный опустил стекло автомашины «ВАЗ-2104» и забрался в салон.
После его визита хозяин транспортного средства был вынужден обратиться в полицию. Из автомобиля пропали аккумулятор, магнитола, дрель, перфоратор, сварочный аппарат, «болгарка», два ящика с инструментами. Свой ущерб хозяин машины оценил в 40 тысяч рублей.
Злоумышленника удалось установить по горячим следам. Им оказался сосед. Мужчине 26 лет, сейчас он нигде не работает.
Сотрудники уголовного розыска 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели у него обыск и нашли похищенное.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU