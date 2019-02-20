Компенсацию за оплату вывоза мусора в Псковской области получат ветераны войны, инвалиды и многодетные семьи

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-20T16:09:32+03:00

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В Псковской области разработана система компенсации платы за вывоз мусора. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, представители регионального оператора разработали ее вместе с госкомитетом по социальной защите по поручению губернатора Михаила Ведерникова.

Всего право возмещать расходы за вывоз твердых коммунальных отходов получат 75 тысяч псковичей. Большая часть из них, а точнее 50 тысяч человек, - инвалиды и ветераны войны. Это льготники, которые получают федеральную поддержку. Для них оплата станет на 50% меньше, Еще 20 тысяч человек - многодетные семьи. Их расходы на вывоз твердых коммунальных отходов уменьшатся на 30%.

Региональный оператор сверит данные с госкомитетом по социальной защите, чтобы составить полный список льготников. Также Псковское областное собрание депутатов внесет изменения в закон «О социальной поддержке многодетных семей», чтобы они смогли получить компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU