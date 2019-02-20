В псковских магазинах подешевела свинина и вареная колбаса

20 Февр. 15:55 2019-02-20T15:55:59+03:00

Свинина и вареная колбаса подешевели на пару рублей за неделю в Псковской области. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Сезонное изменение цен отметили покупатели в Псковской области. В магазинах за последнюю неделю примерно на один рубль подешевела сметана, куриное яйцо, мясные консервы и маргарин. Эти данные подтвердили «Комсомольской правде – Псков» в Псковстате. Сразу на три рубля «полегчали» ценники на свинину (с 216,01 рубля до 213,98 рублей), на четыре рубля стала доступнее вареная колбаса (с 341,87 до 337,54 рублей).

Однако к началу весны, как и следовало ожидать, подросли цены на овощи и фрукты. Сразу на четыре рубля подорожали помидоры (со 160,17 до 164,60 рублей), яблоки (с 86,58 до 90,58 рублей). Восемь рублей «прибавили» свежие огурцы (от 181,49 до 189,74 рублей).

В список подорожавших попали и конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 4 рубля стали «тяжелее» их цены (с 312,97 до 316,95 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU