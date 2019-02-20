В Псковской области в ближайшие часы усилится ветер

СЕГОДНЯ 16:10 2019-02-20T16:10:54+03:00

В Псковской области 20 февраля в период с 17 до 20 часов усилится ветер, порывы будут достигать 21 метра в секунду. Фото: Алексей ФОКИН

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Жителей Псковской области предупреждают об усилении ветра 20 февраля. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в ГУ МЧС России по региону, в период с 17 до 20 часов в ряде районов будет наблюдаться неблагоприятное погодное явление – порывы ветра могут достигать 16-21 метра в секунду. Ветер будет северо-западных направлений. Вероятно выпадение снега.

Особенно сильно могут пострадать западные районы области, расположенные вдоль госграницы с Эстонией и Латвией.

Сейчас в Пскове +2 градуса. Но в ближайшие часы столбик термометра опустится до -4 градусов, а предстоящей ночью в Псковской области похолодает до – 6 градусов. В четверг и в пятницу будет -4 в дневные часы, - 11 градусов - в ночные.

КОНКРЕТНО

Спасатели рекомендуют жителям Псковской области в ближайшие часы воздержаться от прогулок, не парковать машины под деревьями или рекламными щитами, убрать с балконов белье и коробки, закрыть окна.

ИСТОЧНИК KP.RU