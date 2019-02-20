Работа светофора на Рижском проспекте в Пскове восстановлена
В Пскове около 16 часов возобновил работу светофор на Рижском проспекте у дома 49Б. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на заявление представителей ООО «ТрансСигнал».
- Трудности с оперативным восстановлением работы светофора были связаны с серьезным повреждением проводящих кабельных каналов, - уточнили в компании. - На их восстановление, замену и стыковку потребовалось дополнительное время.
В администрации города уточнили, что на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения планируют обсудить, как на этом перекрестке избежать аварий и травмирования пешеходов.
КОНКРЕТНО
Жители Пскова в случае поломок светофоров могут сообщить об этом по телефонам: 055 (Единая круглосуточная дежурно-диспетчерская служба») и (8112) 75-92-32 (служба приема заявок на обслуживание светофорных объектов на территории города).
ИСТОЧНИК KP.RU