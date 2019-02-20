2019-02-20T18:12:11+03:00
Происшествия

В Пскове за кражу спиртного задержан молодой мужчина

Экипаж вневедомственной охраны передал его полиции
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове за кражу алкоголя задержан молодой мужчина.В Пскове за кражу алкоголя задержан молодой мужчина.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель Пскова задержан сотрудниками вневедомственной охраны в одном из магазинов столицы региона. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, покупатель заглянул в торговый зал вечером, еще до вступления в силу ограничения на продажу спиртного. Его внимание привлекли полки с рядами бутылок алкоголя. Он даже выбрал напитки, которые душа требовала продегустрировать в этот день. Однако оплатить свою покупку мужчина не пожелал. Двинулся к выходу, минуя кассу.

Продавцы вызвали охрану. Экипаж группы задержаний уже через пару минут прибыл на место и скрутил злоумышленника. Им оказался житель областной столицы, возраст мужчины - тридцать два года.

Подозреваемого в краже сразу же доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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