2019-02-21T09:40:48+03:00
Происшествия

В Псковском районе у жилого дома полностью сгорела крыша

Специалисты считают, что это произошло из-за короткого замыкания
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Спасатели справились с огнем на крыше и не дали ему распространиться дальше.Спасатели справились с огнем на крыше и не дали ему распространиться дальше.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В деревне Нижние Галковичи Псковского района горел жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, к прибытию спасателей огонь охватил всю крышу здания.

- Сообщение на пульт диспетчера поступило 20 февраля около восьми часов вечера, - сообщил сотрудник пресс-службы Юрий Черепицкий. - На вызов выехали четыре пожарные машины и десять спасателей.

Сотрудникам МЧС удалось спасти от огня хозяйственную постройку, находившуюся рядом. Кровля жилого дома полностью выгорела изнутри. Специалисты определили предварительную причину возгорания - короткое замыкание электропроводки на вводе в здание. Во время пожара никто не пострадал.

КСТАТИ

Вечером этого же дня спасатели в Невеле выезжали на тушение мусора. Инцидент произошел на улице Великолукской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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