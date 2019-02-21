Геральдический совет при президенте официально зарегистрировал символы Псковской области

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-21T11:19:26+03:00

Герб и флаг Псковской области официально внесены в регистр геральдических символов РФ.

В истории с созданием флага и герба региона поставлена долгожданная точка

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Геральдическая символика Псковской области официально утверждена. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации региона, 20 февраля состоялось заседание геральдического совета при президенте страны, в соответствии с правилами прошла официальная регистрация утвержденных герба и флага Псковской области. Их внесли в геральдический регистр Российской Федерации с присвоением номера. Представителям региона вручили свидетельства.

Герб и флаг утвердили в декабре 2018 года. на них использованы одобренные экспертами и геральдистами символы – фигура зверя, ладонь, осеняющая с небес.

Официальных геральдических символов у региона не было более 25 лет.

Работу проводили в 2018 году по поручению главы региона Михаила Ведерникова при участии широкого круга общественности.

В настоящее время продолжается работа над гимном Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU