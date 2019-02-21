В Новосокольниках сирота добилась положенного по закону жилья через суд
В Новосокольниках суд обязал районную администрацию обеспечить жильем девушку, имеющую статус сироты. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, перед этим она обратилась в районный надзорный орган за помощью.
Как стало известно в ходе проверки, местные власти не торопились выделять девушке собственную квартиру, хотя она положена ей по закону. Из-за этого жительнице Новосокольников пришлось искать варианты с проживанием. Девушка жила у знакомых, потом снимала квартиру.
- По результатам прокурорской проверки было подано исковое заявление к администрации района, - заявили в ведомстве, - так как налицо факт нарушения закона о социальном обеспечении.
Муниципалитет по решению суда обеспечил девушку квартирой в Новосокольниках.
КСТАТИ
Прокуратура Псковской области продолжит следить за ситуацией с выделением жилья сиротам.
ИСТОЧНИК KP.RU