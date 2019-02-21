2019-02-21T12:28:39+03:00
Общество

В Новосокольниках сирота добилась положенного по закону жилья через суд

Местные власти не торопились выделять девушке бесплатные квадратные метры
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Суд встал на сторону сироты и обязал районные власти выделить квартиру.Суд встал на сторону сироты и обязал районные власти выделить квартиру.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Новосокольниках суд обязал районную администрацию обеспечить жильем девушку, имеющую статус сироты. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, перед этим она обратилась в районный надзорный орган за помощью.

Как стало известно в ходе проверки, местные власти не торопились выделять девушке собственную квартиру, хотя она положена ей по закону. Из-за этого жительнице Новосокольников пришлось искать варианты с проживанием. Девушка жила у знакомых, потом снимала квартиру.

- По результатам прокурорской проверки было подано исковое заявление к администрации района, - заявили в ведомстве, - так как налицо факт нарушения закона о социальном обеспечении.

Муниципалитет по решению суда обеспечил девушку квартирой в Новосокольниках.

КСТАТИ

Прокуратура Псковской области продолжит следить за ситуацией с выделением жилья сиротам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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