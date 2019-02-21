Псковичу грозит уголовное наказание за вождение экскаватора в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-21T13:31:23+03:00

Суровые наказания не останавливают водителей, которые повторно садятся за руль пьяными. Фото: Влад КОМЯКОВ

Нарушитель уже второй раз попался за подобным правонарушением

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Псковичу грозит уголовное наказание за вождение экскаватора в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, задержали его 20 февраля на трассе «Санкт-Петербург - Невель».

Мужчина - житель Острова 1985 года рождения. Под градусом он находился в разгар рабочего дня. Инспекторы ДПС остановили нарушителя в 11 часов утра.

Утром того же дня дорожные полицейские остановили в Пскове отечественный седан. За рулем находилась 30-летняя женщина, жительница Порхова. Проверка показала, что девушка за рулем находится нетрезвой.

В обоих случаях водители попадались пьяными за рулем повторно. Теперь их дела после расследования передадут в суд. В качестве наказания нарушителям могут определить как обязательные работы, так и реальный тюремный срок.

КСТАТИ

Псковские областной суд вынес почти 500 решений против водителей, которых сотрудники ДПС повторно задержали за пьяную езду (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU