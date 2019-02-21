Больше 80 бойцов приедут в Великие Луки на международный турнир памяти Александра Матросова

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-21T17:44:28+03:00

Для псковских спортсменов соревнования станут отборочными, остальные спортсмены смогут попробовать свои силы перед другими стартами. Фото: Анар МОВСУМОВ

Изменить размер текста: A A

В международном турнире по смешанным боевым искусствам памяти Александра Матросова в Великих Луках примут участие больше 80 бойцов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования пройдут в День защитника Отечества.

Турнир пройдет в города на Ловати уже шестой раз. На этих соревнованиях формируется состав сборной Псковской области на соревнования различных уровней, например, чемпионат Севера-Западного федерального округа в Петрозаводске. Он пройдет уже в марте.

Также свои силы на турнире попробуют спортсмены из Смоленской, Новгородской областей, Республики Дагестан и Белоруссии.

КОНКРЕТНО

Соревнования пройдут доме спорта в Великих Луках, который расположен по адресу: улица Клевцова, дом №4. Вход на трибуны будет свободный. Начнется турнир ровно в полдень 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU