Больше 80 бойцов приедут в Великие Луки на международный турнир памяти Александра Матросова
В международном турнире по смешанным боевым искусствам памяти Александра Матросова в Великих Луках примут участие больше 80 бойцов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования пройдут в День защитника Отечества.
Турнир пройдет в города на Ловати уже шестой раз. На этих соревнованиях формируется состав сборной Псковской области на соревнования различных уровней, например, чемпионат Севера-Западного федерального округа в Петрозаводске. Он пройдет уже в марте.
Также свои силы на турнире попробуют спортсмены из Смоленской, Новгородской областей, Республики Дагестан и Белоруссии.
КОНКРЕТНО
Соревнования пройдут доме спорта в Великих Луках, который расположен по адресу: улица Клевцова, дом №4. Вход на трибуны будет свободный. Начнется турнир ровно в полдень 23 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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