2019-02-21T17:44:28+03:00
Спорт

Больше 80 бойцов приедут в Великие Луки на международный турнир памяти Александра Матросова

Пройдут соревнования в День защитника Отечества
Виталий Суриков
Поделиться:
Для псковских спортсменов соревнования станут отборочными, остальные спортсмены смогут попробовать свои силы перед другими стартами.Для псковских спортсменов соревнования станут отборочными, остальные спортсмены смогут попробовать свои силы перед другими стартами.Фото: Анар МОВСУМОВ
Изменить размер текста:

В международном турнире по смешанным боевым искусствам памяти Александра Матросова в Великих Луках примут участие больше 80 бойцов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования пройдут в День защитника Отечества.

Турнир пройдет в города на Ловати уже шестой раз. На этих соревнованиях формируется состав сборной Псковской области на соревнования различных уровней, например, чемпионат Севера-Западного федерального округа в Петрозаводске. Он пройдет уже в марте.

Также свои силы на турнире попробуют спортсмены из Смоленской, Новгородской областей, Республики Дагестан и Белоруссии.

КОНКРЕТНО

Соревнования пройдут доме спорта в Великих Луках, который расположен по адресу: улица Клевцова, дом №4. Вход на трибуны будет свободный. Начнется турнир ровно в полдень 23 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове почтили память погибших в Чечне при исполнении боевого долга разведчиков
Псковичка Наталья Спиридонова завоевала серебро на первенстве России по прыжкам в высоту
Арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин попробует себя в роли кассира
В Пскове во время Ганзейских дней пройдет фестиваль «Цвет белой стены»
В Локнянском районе прошел митинг в память о подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова
Псковичу грозит уголовное наказание за вождение экскаватора в нетрезвом виде
В Новосокольниках сирота добилась положенного по закону жилья через суд
Министерство спорта РФ поддержит смелые проекты Псковской области
Геральдический совет при президенте официально зарегистрировал символы Псковской области
В Псковском районе у жилого дома полностью сгорела крыша
В Пскове за кражу спиртного задержан молодой мужчина
Работа светофора на Рижском проспекте в Пскове восстановлена
В Псковской области в ближайшие часы усилится ветер
В псковских магазинах подешевела свинина и вареная колбаса
Компенсацию за оплату вывоза мусора в Псковской области получат ветераны войны, инвалиды и многодетные семьи
В Пскове по техническим причинам отменен фестиваль пельменей
Жителя Пскова задержали за кражу комплекта строительных инструментов из чужой машины
Псковская дивизия ВДВ 22 февраля проведет день открытых дверей
Псковские ветеринары не пропустили транзитную партию куриной шкурки из Латвии в Казахстан
Два «Ночных охотника» поступили на вооружение армейской авиации в Псковской области
Трехлетний мальчик пострадал при опрокидывании машины в Псковском районе
Светофор на Рижском проспекте в Пскове обещают отремонтировать до конца дня
В Пыталовском районе пограничники задержали спрятанную в машине партию контрабандных сигарет
Судебные приставы составили портрет псковского должника
В Псковской области 464 алиментщика привлекли к ответственности за нежелание помогать своим детям