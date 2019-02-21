2019-02-21T15:05:16+03:00
Общество

В Локнянском районе прошел митинг в память о подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова

С момента его совершения прошло уже 76 лет
Виталий Суриков
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С момента хрестоматийного подвига Александра Матросова прошло уже 76 лет.С момента хрестоматийного подвига Александра Матросова прошло уже 76 лет.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В деревне Чернушки Локнянского района прошел митинг в память о подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, советский солдат совершил его в феврале 1943 года, то есть 76 лет назад.

Участники митинга не только возложат цветы к памятнику Александра Матросова, но и приняли участие в спортивных мероприятиях. Их предусмотрено сразу несколько видов: стрельба, лыжные гонки и перетягивание каната.

Помимо этого в Локнянском районе отмечают 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Солдаты врага орудовали здесь 31 месяц. В феврале 1944 года советские войска окончательно выбили захватчиков отсюда.

КОНКРЕТНО

Александр Матросов - стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады. Во время ожесточенных боев он своим телом закрыл пулеметную амбразуру, чем позволил своим сослуживцам продолжить наступление. Через полгода после подвига Александру Матросову присвоили звание Героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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