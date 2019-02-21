СЕГОДНЯ 15:45 2019-02-21T15:45:43+03:00

проецироваться фотографии будут на стену Двора Подзноева. Фото: группа фестиваля "Цвет белой стены" в социальной сети "Вконтакте".

Организаторы уже начали прием заявок на участие в мероприятии

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В Пскове во время Ганзейских дней пройдет фестиваль «Цвет белой стены». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, уже начался прием заявок на участие в мероприятии.

В выборе темы и жанра участников фестиваля никто не ограничивает. На фотографиях недопустима только пропаганда наркотиков, порнографии, терроризма или насилия. Присылать свои работы можно как в виде отдельных фотографий, так и в виде смонтированных в одно видео снимков.

К работам предъявляются определенные технические требования: фото в формате jpeg должно быть размером больше трех тысяч пикселей по широкой стороне. Автор должен указать название своей работы. Художник может прислать звуковой файл для сопровождения своих фотографий, или может смонтировать их в видео в формате FullHD.

КОНКРЕТНО

Присылать свои работы можно по адресу: photostudio.lis@mail.ru. Интересующие вопросы можно узнать у координаторов: Соловьев Игорь - 8 (911) 893-31-95, Архипов Алексей - 8 (911) 386-81-32, Рахман Вячеслав - 8 (911) 367-31-99.

СПРАВКА «КП»

«Цвет белой стены» - фестиваль фотографии от русских и зарубежных мастеров разных жанров. В 2019 году он пройдет с 28 по 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU