Арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин попробует себя в роли кассира

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-21T17:54:32+03:00

В первой половине дня 24 февраля зрители театра смогут проконсультироваться о постановках в кассе с арт-директором Андреем Прониным. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Он расскажет посетителям о спектаклях и выслушает отзывы о работе театральной

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Арт-директор Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Андрей Пронин попробует себя в новом амплуа. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе учреждения культуры, 24 февраля он будет работать в главной театральной кассе.

- Андрей Львович сам предложил выступить в роли кассира-консультанта, а наша администрация поддержала эту идею, - рассказала Лариса Захарова, представитель пресс-службы драмтеатра.

Всем желающим Андрей Львович будет подробно рассказывать о театральной афише на март, поможет подобрать спектакль в соответствии со вкусом и пожеланиями посетителя. Таким образом администрация учреждения культуры хочет наладить тесную связь с зрителями, узнать их впечатления от постановок. Чтобы улучшать качество работы театра, такие мероприятия в ближайшее время будут проходить как можно чаще.

КСТАТИ

Застать арт-директора драмтеатра Андрея Пронина в билетной кассе можно будет с 11.30 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU