Арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин попробует себя в роли кассира
Арт-директор Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина Андрей Пронин попробует себя в новом амплуа. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе учреждения культуры, 24 февраля он будет работать в главной театральной кассе.
- Андрей Львович сам предложил выступить в роли кассира-консультанта, а наша администрация поддержала эту идею, - рассказала Лариса Захарова, представитель пресс-службы драмтеатра.
Всем желающим Андрей Львович будет подробно рассказывать о театральной афише на март, поможет подобрать спектакль в соответствии со вкусом и пожеланиями посетителя. Таким образом администрация учреждения культуры хочет наладить тесную связь с зрителями, узнать их впечатления от постановок. Чтобы улучшать качество работы театра, такие мероприятия в ближайшее время будут проходить как можно чаще.
КСТАТИ
Застать арт-директора драмтеатра Андрея Пронина в билетной кассе можно будет с 11.30 до 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU