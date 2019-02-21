2019-02-21T18:54:20+03:00
Спорт

Псковичка Наталья Спиридонова завоевала серебро на первенстве России по прыжкам в высоту

В течение месяца спортсменка выступила на соревнованиях юниоров и атлетов в возрасте до 23 лет
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Псковская спортсмена в течение месяца поучаствовала в соревнованиях юниоров и спортсменов до 23 лет.Псковская спортсмена в течение месяца поучаствовала в соревнованиях юниоров и спортсменов до 23 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Наталья Спиридонова, 16-летняя легкоатлетка из Пскова, стала серебряным призером Первенства России по прыжкам в высоту среди юниоров до 23 лет. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» во всероссийской федерации легкой атлетики, её результат – 190 см, что является одновременно и личным рекордом спортсменки.

Девушка активно прогрессирует в последнее время. В начале февраля Наталья выступала на первенстве России среди юниоров. Тогда ей удалось завоевать золотую медаль. По сравнению с нынешним результатом, высота прыжка была на два сантиметра меньше - 188 сантиметров.

Через три недели спортсменка уже выступает среди взрослых. И тут она сумела показать достойный результат. Для золотой награды ей не хватило совсем немного. Победительница соревнований, Татьяна Ермаченкова, показала по высоте точно такой же результат, но затратила меньше попыток на его преодоление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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