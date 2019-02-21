2019-02-21T22:20:21+03:00
Общество

В Пскове почтили память погибших в Чечне при исполнении боевого долга разведчиков

25 военнослужащих 19 лет назад попали в засаду бандитов и не успели оказать сопротивление
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
Поделиться:
На памятнике увековечены десятки имен военнослужащих, погибших во время исполнения воинского долга.На памятнике увековечены десятки имен военнослужащих, погибших во время исполнения воинского долга.Фото: Пресс-служба администрации Пскова
Изменить размер текста:

В Пскове почтили память 25 разведчиков, которые погибли в Чечне. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, военнослужащие 19 лет назад оказались окруженные превосходящим числом бандитов.

У памятника «Воинам-разведчикам, погибшим в бою» в Промежицах отслужили заупокойную литию. К ней возложили гирлянду воинской славы. На митинге собрались сотни человек. Среди них и псковичи, и представители власти, разведчики и десантники.

Перед собравшимися выступил глава Пскова Иван Цецерский. Он отметил, что 2-ая бригада специального назначения недавно получила орден Жукова, и в этом есть дань уважения тем, кто погиб на поле боя.

КОНКРЕТНО

Бой у села Харсеной случился 21 февраля 2000 года. 35 военнослужащих, из которых 25 разведчиков и 10 мотострелков, попали в окружение бандитов и не успели оказать сопротивление. Другое воинское подразделение пришло на место трагедии только через три часа. Выжить удалось только двоим солдатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Псковичка Наталья Спиридонова завоевала серебро на первенстве России по прыжкам в высоту
Арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин попробует себя в роли кассира
В Пскове во время Ганзейских дней пройдет фестиваль «Цвет белой стены»
В Локнянском районе прошел митинг в память о подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова
Больше 80 бойцов приедут в Великие Луки на международный турнир памяти Александра Матросова
Псковичу грозит уголовное наказание за вождение экскаватора в нетрезвом виде
В Новосокольниках сирота добилась положенного по закону жилья через суд
Министерство спорта РФ поддержит смелые проекты Псковской области
Геральдический совет при президенте официально зарегистрировал символы Псковской области
В Псковском районе у жилого дома полностью сгорела крыша
В Пскове за кражу спиртного задержан молодой мужчина
Работа светофора на Рижском проспекте в Пскове восстановлена
В Псковской области в ближайшие часы усилится ветер
В псковских магазинах подешевела свинина и вареная колбаса
Компенсацию за оплату вывоза мусора в Псковской области получат ветераны войны, инвалиды и многодетные семьи
В Пскове по техническим причинам отменен фестиваль пельменей
Жителя Пскова задержали за кражу комплекта строительных инструментов из чужой машины
Псковская дивизия ВДВ 22 февраля проведет день открытых дверей
Псковские ветеринары не пропустили транзитную партию куриной шкурки из Латвии в Казахстан
Два «Ночных охотника» поступили на вооружение армейской авиации в Псковской области
Трехлетний мальчик пострадал при опрокидывании машины в Псковском районе
Светофор на Рижском проспекте в Пскове обещают отремонтировать до конца дня
В Пыталовском районе пограничники задержали спрятанную в машине партию контрабандных сигарет
Судебные приставы составили портрет псковского должника
В Псковской области 464 алиментщика привлекли к ответственности за нежелание помогать своим детям