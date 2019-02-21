В Пскове почтили память погибших в Чечне при исполнении боевого долга разведчиков

СЕГОДНЯ 21:57 2019-02-21T22:20:21+03:00

25 военнослужащих 19 лет назад попали в засаду бандитов и не успели оказать сопротивление

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В Пскове почтили память 25 разведчиков, которые погибли в Чечне. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, военнослужащие 19 лет назад оказались окруженные превосходящим числом бандитов.

У памятника «Воинам-разведчикам, погибшим в бою» в Промежицах отслужили заупокойную литию. К ней возложили гирлянду воинской славы. На митинге собрались сотни человек. Среди них и псковичи, и представители власти, разведчики и десантники.

Перед собравшимися выступил глава Пскова Иван Цецерский. Он отметил, что 2-ая бригада специального назначения недавно получила орден Жукова, и в этом есть дань уважения тем, кто погиб на поле боя.

КОНКРЕТНО

Бой у села Харсеной случился 21 февраля 2000 года. 35 военнослужащих, из которых 25 разведчиков и 10 мотострелков, попали в окружение бандитов и не успели оказать сопротивление. Другое воинское подразделение пришло на место трагедии только через три часа. Выжить удалось только двоим солдатам.

ИСТОЧНИК KP.RU