2019-02-22T09:59:58+03:00
Происшествия

В садоводческом товариществе Псковского района сгорел жилой дом

Во время пожара никто не пострадал
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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За последние сутки пожарные в Псковской области выезжали на вызовы два раза.За последние сутки пожарные в Псковской области выезжали на вызовы два раза.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В садоводческом товариществе «Пристань - 2» Псковского района сгорел жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды- Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, во время инцидента никто не пострадал.

- Сообщение о пожаре поступило 21 февраля в 31.08, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали три пожарные машины и девять спасателей. Садоводческое товарищество располагается в трех километрах за чертой Пскова, поэтому сотрудники МЧС прибыли быстро.

Дом на дачном участке сгорел полностью. Огонь, благодаря усилиям спасателей, никуда больше не распространился. Дознаватели установили предположительную причину пожара - короткое замыкание электропроводки внутри дома.

КСТАТИ

В этот же день в 11 часов утра на улице Розы Люксембург в доме загорелся мусорный бак. На место происшествия выезжали три пожарные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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