«Псковпассажиравтотранс» скорректировал сроки продаж проездных на март

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-22T10:50:37+03:00

Проездные начнут с 22 февраля продавать в автобусах, а с 25 февраля - в кассах. Фото: Владимир Кольцов

Приобрести их можно будет уже с 22 февраля

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«Псковпассажиравтотранс» изменил сроки продажи билетов на март. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе автотранспортного предприятия, такое мероприятие направлено для удобства пассажиров.

Проездной можно будет купить двумя привычными способами: в кассе и в автобусе. Если покупать у кондуктора билет стоит быть готовым к тому, что у него их может не оказаться. Но именно в автобусах продажа начнется с 22 февраля.

А вот в кассах проездные есть всегда. Одна из них работает в доме 77/1 на улице Коммунальной. Перерыва на обед там нет, а время работы - с 9.00 до 19.00. В кассе На улице Леона Поземского, дом 123 режим работы немного другой - с 8.00 до 17.00. Обед там предусмотрен с 12.00 до 13.00.

КОНКРЕТНО

Приобрести проездные билеты на март можно с 22 февраля по 5 марта. В кассах продажа начнется традиционно с 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU