В Великих Луках мужчина отдал за фальшивые монеты свои сбережения и два баяна

СЕГОДНЯ 11:46 2019-02-22T11:46:55+03:00

Полиция Великих Лук разыскивает мужчину, который умудрился продать местному жителю 81 фальшивую монету за 50 тысяч рублей и да баяна. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А когда понял, что его обманули, пошел в полицию за помощью

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Сотрудники полиции Великих Лук разыскивают «коллекционера», который обманул местного жителя. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестный мужчина предложил 67-летнему великолучанину купить у него более 80 старинных монет, похожих на золотые десятирублевки времен Николая II. За такое сокровище пожилой мужчина отдал 50 тысяч рублей и два своих баяна. В сумме получалось что-то около 100 тысяч рублей. Гость ушел. А великолучанин с удивлением обнаружил, что оставшиеся у него монеты отличаются от той, которую первоначально показывал продавец сокровища. Судя по всему, только она и была настоящей, а доставшиеся ему монеты оказались подделкой.

Мужчина пошел в полицию. Описал своего гостя.

- По имеющимся сведениям, в совершенном мошенничестве подозревается житель Астраханской области, 1990 года рождения, - отметили в ведомстве.

Остается только его найти с деньгами и баянами.

ИСТОЧНИК KP.RU