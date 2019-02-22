2019-02-22T11:46:55+03:00
Происшествия

В Великих Луках мужчина отдал за фальшивые монеты свои сбережения и два баяна

А когда понял, что его обманули, пошел в полицию за помощью
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Полиция Великих Лук разыскивает мужчину, который умудрился продать местному жителю 81 фальшивую монету за 50 тысяч рублей и да баяна.Полиция Великих Лук разыскивает мужчину, который умудрился продать местному жителю 81 фальшивую монету за 50 тысяч рублей и да баяна.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники полиции Великих Лук разыскивают «коллекционера», который обманул местного жителя. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестный мужчина предложил 67-летнему великолучанину купить у него более 80 старинных монет, похожих на золотые десятирублевки времен Николая II. За такое сокровище пожилой мужчина отдал 50 тысяч рублей и два своих баяна. В сумме получалось что-то около 100 тысяч рублей. Гость ушел. А великолучанин с удивлением обнаружил, что оставшиеся у него монеты отличаются от той, которую первоначально показывал продавец сокровища. Судя по всему, только она и была настоящей, а доставшиеся ему монеты оказались подделкой.

Мужчина пошел в полицию. Описал своего гостя.

- По имеющимся сведениям, в совершенном мошенничестве подозревается житель Астраханской области, 1990 года рождения, - отметили в ведомстве.

Остается только его найти с деньгами и баянами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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