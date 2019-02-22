2019-02-22T13:12:01+03:00
Общество

В Пскове заработает «родительская экспертиза» питания школьников

Папам и мамам предложат попробовать блюда, которые готовят в школьных столовых, а также отведать снеки, продаваемые в образовательных учреждениях автоматами
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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В Пскове специально созданная родительская группа проинспектирует столовые и буфеты школ.В Пскове специально созданная родительская группа проинспектирует столовые и буфеты школ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Пскове запускают «родительскую экспертизу». Инициаторами выступили кураторы партийного проекта «Единой России» - «Крепкая семья». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального отделения партии, в ближайшее время будет создана рабочая группа, в не войдут родители сегодняшних школьников. На первом этапе им предстоит пройти обучение.

- Сначала нам нужно проинструктировать родителей – они должны понимать, что контролируют, какие продукты питания могут быть взаимозаменяемы, какие недопустимы, - сказала региональный координатор проекта «Крепкая семья» Елена Полонская.

Следующим этапом станут рейды по школам. Поводом для такой работы стали многочисленные жалобы: в зданиях образовательных учреждений продают чипсы, газированные напитки, кофе. Для этого даже ставят специальные автоматы. Буфеты тоже не блещут разнообразием – много сладкого и не слишком полезного. Были в Пскове и случаи замены горячего завтрака чаем с бисквитом, а обеды нередко подают остывшими.

Все это, настаивают авторы проекта, отражается на здоровье детей. А потому пора принимать меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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