Губернатор раскритиковал чиновников за отношение к ремонту дорог в Пскове
Ежедневно пользователи социальных сетей жалуются на состояние дорог в Пскове, сопровождая посты фотографиями пробитых колес и глубоких ям. 22 февраля наиболее разбитые участки городских улиц осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главы региона.
Сопровождали его общественники движения «Убитые дороги». Они уже давно наблюдают за так называемым «ямочным ремонтом» и фиксируют нарушения – то в сугробы кладут холодный асфальт, то в лужи сваливают крупные куски щебня и заливают все это жиденькой черной массой. Первая же машина «вынимает» все это из ямки и раскатывает по проезжей части.
Общественники перечислили основные нарушения, допускаемые сегодня подрядчиками, выполняющими гарантийный ремонт дорог.
- Дороги в Пскове находятся в плачевном состоянии. Асфальтовое покрытие на большинстве участков не выдерживает никакой критики. И это вина, в первую очередь, руководства города, которое отвечает за данное направление. Почему с их стороны нет должного контроля? Сколько можно жаловаться на «переходы через ноль» - организовали бы лучше нормальную претензионную работу по гарантийным обязательствам, - подчеркнул глава региона.
Чиновников, несмотря на вечер пятницы, вызвали в администрацию на внеплановое совещание.
ИСТОЧНИК KP.RU