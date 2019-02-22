Губернатор раскритиковал чиновников за отношение к ремонту дорог в Пскове

СЕГОДНЯ 17:43 2019-02-22T17:43:56+03:00

Псковский губернатор Михаил Ведерников вместе с общественниками проехал по самым убитым участкам дорог в областной столице и велел созвать внеочередное заседание с участием градоначальников, чтобы спросить с них за качество ремонта. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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Ежедневно пользователи социальных сетей жалуются на состояние дорог в Пскове, сопровождая посты фотографиями пробитых колес и глубоких ям. 22 февраля наиболее разбитые участки городских улиц осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главы региона.

Сопровождали его общественники движения «Убитые дороги». Они уже давно наблюдают за так называемым «ямочным ремонтом» и фиксируют нарушения – то в сугробы кладут холодный асфальт, то в лужи сваливают крупные куски щебня и заливают все это жиденькой черной массой. Первая же машина «вынимает» все это из ямки и раскатывает по проезжей части.

Общественники перечислили основные нарушения, допускаемые сегодня подрядчиками, выполняющими гарантийный ремонт дорог.

- Дороги в Пскове находятся в плачевном состоянии. Асфальтовое покрытие на большинстве участков не выдерживает никакой критики. И это вина, в первую очередь, руководства города, которое отвечает за данное направление. Почему с их стороны нет должного контроля? Сколько можно жаловаться на «переходы через ноль» - организовали бы лучше нормальную претензионную работу по гарантийным обязательствам, - подчеркнул глава региона.

Чиновников, несмотря на вечер пятницы, вызвали в администрацию на внеплановое совещание.

ИСТОЧНИК KP.RU