2019-02-22T17:58:13+03:00
Общество

В Невельском районе пограничники задержали 300 килограмм колбасы и 500 килограмм сыра

Водитель не смог предоставить надзорному органу никакую сопроводительную документацию
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Пограничники задержали грузовик, в котором водитель вез продукты без документов.Пограничники задержали грузовик, в котором водитель вез продукты без документов.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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В Невельском районе пограничники задержали 800 килограммов контрабандных продуктов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в кузове грузовика лежали сыр и колбаса.

Задержание произошло недалеко от деревни Лобок. Общая стоимость товаров составила 200 тысяч рублей. Всего водитель грузовичка, 36-летний мужчина, перевозил 300 килограмм колбасы и 500 килограмм сыра. Но он не только нарушал правила транспортировки такого груза, но и не имел на него никаких документов. Поэтому сотрудникам надзорного органа не удалось определить безопасность перевозимых продуктов, а также место их производства.

Продукты пограничники передали сотрудникам россельхознадзора. После всех необходимых экспертиз будет решено, что же с сыром и колбасой делать. Действовать сотрудники россельхознадзора будут в соответствии с законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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