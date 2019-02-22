2019-02-22T18:32:06+03:00
Общество

В Псковском районе установили бюст Героя Советского Союза Александра Сидоровича

Мероприятие прошло во время празднования 75-ой годовщины освобождения Середки
Виталий Суриков
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Бюст Александру Сидоровичу торжественно открыли в Середке 22 февраля.Бюст Александру Сидоровичу торжественно открыли в Середке 22 февраля.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В селе Середка Псковского района во время празднования юбилея со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков открыли бюст Героя Советского Союза Александра Сидоровича. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, участие в мероприятии приняли ветераны, школьники и местные жители.

Открытие бюста прошло 22 февраля неспроста. Именно в этот день Середка празднует годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В 2019 году дата юбилейная - 75 лет назад советские войска изгнали врагов с этой земли.

Александр Сидорович родился в 1924 году в Середкинской волости, тогда еще Петроградского уезда. Во время Великой Отечественной войны будущий Герой Советского Союза служил в авиации, совершил больше ста боевых вылетов. Заслуженная награда нашла своего обладателя уже после войны, в 1946 году.

КОНКРЕТНО

В рамках проекта по увековечиванию памяти о Героях Советского Союза в Псковской области появились памятники Петру Шлюйкову (Великолукский район) и Александру Шарикову (Локнянский район).

ИСТОЧНИК KP.RU

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