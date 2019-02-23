В деревне Лосицы Плюсского района к середине лета отремонтируют аварийный мост
В деревне Лосицы Плюсского района к середине лета отремонтируют аварийный мост через реку Дряжка. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, о состоянии переправы рассказал главе региона Михаилу Ведерникову местный житель во время приема граждан.
Населенный пункт раскинулся на двух берегах, а мост – единственная связь между ними. Сейчас на нем практически полностью разрушено покрытие, перил давно нет, а опоры прогнили. Так и до беды недалеко. А местные власти от ремонта отмахиваются – не стоит мост на учете нигде, значит и работ никаких не будет.
Михаил Ведерников дал главе Плюсского района Виталию Аршинову три месяца не только, чтобы мост поставили на районный учет, но и отремонтировали его. Последним сроком названо 1 июля.
КСТАТИ
По итогам встречи на остановке «Дачи» между Великими Луками и Невелем появится крытый автобусный павильон.
ИСТОЧНИК KP.RU