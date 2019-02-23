СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-23T09:08:49+03:00

Во время приема граждан глава региона Михаил Ведерников дал несколько поручений по исправлению недочетов. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

О состоянии переправы рассказал один из местных жителей во время приема граждан главой региона

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В деревне Лосицы Плюсского района к середине лета отремонтируют аварийный мост через реку Дряжка. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, о состоянии переправы рассказал главе региона Михаилу Ведерникову местный житель во время приема граждан.

Населенный пункт раскинулся на двух берегах, а мост – единственная связь между ними. Сейчас на нем практически полностью разрушено покрытие, перил давно нет, а опоры прогнили. Так и до беды недалеко. А местные власти от ремонта отмахиваются – не стоит мост на учете нигде, значит и работ никаких не будет.

Михаил Ведерников дал главе Плюсского района Виталию Аршинову три месяца не только, чтобы мост поставили на районный учет, но и отремонтировали его. Последним сроком названо 1 июля.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU