2019-02-23T09:08:49+03:00
Общество

В деревне Лосицы Плюсского района к середине лета отремонтируют аварийный мост

О состоянии переправы рассказал один из местных жителей во время приема граждан главой региона
Виталий Суриков
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Во время приема граждан глава региона Михаил Ведерников дал несколько поручений по исправлению недочетов.Во время приема граждан глава региона Михаил Ведерников дал несколько поручений по исправлению недочетов.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В деревне Лосицы Плюсского района к середине лета отремонтируют аварийный мост через реку Дряжка. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, о состоянии переправы рассказал главе региона Михаилу Ведерникову местный житель во время приема граждан.

Населенный пункт раскинулся на двух берегах, а мост – единственная связь между ними. Сейчас на нем практически полностью разрушено покрытие, перил давно нет, а опоры прогнили. Так и до беды недалеко. А местные власти от ремонта отмахиваются – не стоит мост на учете нигде, значит и работ никаких не будет.

Михаил Ведерников дал главе Плюсского района Виталию Аршинову три месяца не только, чтобы мост поставили на районный учет, но и отремонтировали его. Последним сроком названо 1 июля.

КСТАТИ

По итогам встречи на остановке «Дачи» между Великими Луками и Невелем появится крытый автобусный павильон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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