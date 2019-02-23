2019-02-23T14:57:43+03:00
Общество

Пустошкинскому «Центру дополнительного образования» выделят автобус для перевозки детей

До этого момента учреждение каждый раз искало возможность отправить своих воспитанников на соревнования и олимпиады
Виталий Суриков
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Вопрос с автобусом решится до конца года.Вопрос с автобусом решится до конца года.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Пустошкинскому «Центру дополнительного образования» выделят автобус для перевозки воспитанников. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, до этого администрация учреждения искало альтернативные возможности отправить детей на соревнования и олимпиады.

Чтобы отправить воспитанников в другие населенные пункты, автобус приходилось арендовать. Иногда транспортом помогала Пустошкинская средняя школа, но такая возможность выпадала не каждый раз.

Об этой проблеме во время личного приема граждан стало известно главе региона Михаилу Ведерникову. Теперь вопрос с собственным транспортом «Центра дополнительного образования» решится до конца года. За этим будет следить госкомитет по образованию во главе с председателем Александром Седуновым. В ближайшее время с перевозкой детей поможет один из крупнейших инвесторов Пустошкинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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