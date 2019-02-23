2019-02-23T18:02:57+03:00
Фотоконкурсы

На псковский фотоконкурс «Лучший свадебный фотограф» поступило уже 24 работы

Их авторами стали 8 фотохудожников
Виталий Суриков
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Конкурсная фотография Александра Сидоренко.Конкурсная фотография Александра Сидоренко.
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В Псковской области продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лучший свадебный фотограф». Его организаторами выступает «Комсомольская правда - Псков», а имя победителя прозвучит со сцены выставки «Свадьба EXPO».

Заявки на учатие подали уже восемь псковских фотографов. Они загрузили в конкурсный фотоальбом 24 свадебные снимка. В каждом из них читаются отличительные черты мастеров.

Снимки выполнены в разное время года, в разных местах Псковской области. Здесь есть летние набережные, дождливые парки, зимние леса, виды Троицкого собора. И снимки в помещениях, разумеется, есть.

КОНКРЕТНО

Свои конкурсные фотографии можно загрузить СЮДА. Подробные правила участия в конкурсе «Лучший псковский свадебный фотограф» можно узнать ЗДЕСЬ. Прием заявок продлится до четырех часов дня 7 марта, после чего сразу же начнется голосование и оценка снимков экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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