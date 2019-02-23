Псковские спасатели обнаружили в устье реки Великой трещины и промоины

СЕГОДНЯ 18:28 2019-02-23T18:28:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время ледовой разведки спасатели обнаружили в устье реки Великой промоины и трещины. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, выход на лед пока что разрешен, но псковичам, в особенности любителям зимней рыбалки, стоит быть осторожными.

Обязательно стоит помнить несколько простых правил, которые обезопасят от трагедии. Не стоит выходить на лед поздно вечером, когда уже темно, и в плохих погодных условиях. Детей на лед без взрослых вообще отпускать нельзя.

Перед тем, как отправиться на рыбалку, стоит взять с собой полностью заряженный мобильник, сообщить о мете рыбалки родственникам. С собой необходимо иметь фонарик и свисток: эти вещи помогут спасателям вас найти в случае непредвиденной ситуации.

Стоит тщательно знать водоем, нет ли рядом сброса сточных вод или ключей. Также стоит проверять прочность льда. Это можно сделать визуально: лед голубого или зеленоватого оттенка – крепкий, а белый – не очень.

КСТАТИ

Вещи стоит нести так, чтобы в случае чрезвычайной ситуации их можно было быстро с себя скинуть.

ИСТОЧНИК KP.RU