2019-02-23T19:29:43+03:00
Общество

Михаил Ведерников вместе с сыном в День защитника Отечества почтили память погибших в боях разведчиков

Они возложили цветы к памятнику на территории 2-ой бригады специального назначения
Виталий Суриков
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Михаил Ведерников в День защитника Отечества вместе с сыном почтили память погибших при исполнении воинского долга разведчиков.Михаил Ведерников в День защитника Отечества вместе с сыном почтили память погибших при исполнении воинского долга разведчиков.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Глава региона Михаил Ведерников вместе с сыном почтили память разведчиков, которые погибли в разных вооруженных конфликтах. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, они возложили цветы к памятнику «Воинам-разведчикам, павшим в бою».

Вместе с Михаилом Ведерниковым и его сыном был командир 2-ой бригады специального назначения Константин Бушуев. Именно на территории этого соединения расположился памятник, на котором увековечены имена 217 военнослужащих: большая часть, 167 разведчиков, погибли в Афганистане, 50 солдат – на Северном Кавказе.

У памятника участники возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

КСТАТИ

22 февраля в Пскове почтили память разведчиков, которые погибли в Чечне. В 2000 году они попали в окружение боевиков (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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