ФК «Псков – 747» стал бронзовым призером зимнего турнира среди команд Северо-Запада России
Футбольный клуб «Псков - 747» завоевал бронзовые награды двадцатого зимнего турнира межрегионального объединения региональных спортивных федераций по футболу "Северо-Запад". Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе псковской команды, турнир проводился во время перерыва в первенстве России в зоне «Запад».
В последнем матче силе-белые обыграли воспитанников спортивной школы «Зенита». Псковичи забили по одному мячу в первом и втором тайме. Голами отметились Дмитрий Мотлахов и Николай Шиков.
Из борьбы за золотые медали «Псков - 747» выбила команда «Звезда» из Санкт-Петербурга. Полуфинальная игра закончилась со счетом 1:1, все решалось в серии пенальти, где сильнее оказался коллектив из северной столицы, игроки которого реализовали пять ударов с точки, против четырех точных попаданий псковичей.
КСТАТИ
Полузащитника псковичей Андрея Почипова признали лучшим на турнире.
КОНКРЕТНО
«Псков - 747» возобновит выступления в первенстве России в зоне «Запад» 6 апреля выездным матчем с «Коломной».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»