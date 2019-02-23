2019-02-23T23:22:14+03:00
Спорт

ФК «Псков – 747» стал бронзовым призером зимнего турнира среди команд Северо-Запада России

Всего в соревнованиях приняли участие восемь коллективов
Виталий Суриков
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"Псков - 747" из пяти игр проиграл только в одной. Фото: межрегиональное объединение региональных федераций по футболу "Северо-Запад"."Псков - 747" из пяти игр проиграл только в одной. Фото: межрегиональное объединение региональных федераций по футболу "Северо-Запад".
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Футбольный клуб «Псков - 747» завоевал бронзовые награды двадцатого зимнего турнира межрегионального объединения региональных спортивных федераций по футболу "Северо-Запад". Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе псковской команды, турнир проводился во время перерыва в первенстве России в зоне «Запад».

В последнем матче силе-белые обыграли воспитанников спортивной школы «Зенита». Псковичи забили по одному мячу в первом и втором тайме. Голами отметились Дмитрий Мотлахов и Николай Шиков.

Из борьбы за золотые медали «Псков - 747» выбила команда «Звезда» из Санкт-Петербурга. Полуфинальная игра закончилась со счетом 1:1, все решалось в серии пенальти, где сильнее оказался коллектив из северной столицы, игроки которого реализовали пять ударов с точки, против четырех точных попаданий псковичей.

КСТАТИ

Полузащитника псковичей Андрея Почипова признали лучшим на турнире.

КОНКРЕТНО

«Псков - 747» возобновит выступления в первенстве России в зоне «Запад» 6 апреля выездным матчем с «Коломной».

ИСТОЧНИК KP.RU

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