2019-02-23T22:09:34+03:00
Общество

В День защитника Отечества Александр Братчиков остался недоволен качеством уборки улиц Пскова

Причиной для внепланового выездного совещания стала неудовлетворительная оценка работы властей муниципалитета со стороны главы региона
Виталий Суриков
Поделиться:
Выпавший 23 февраля снег дал еще один шанс на проверку качества уборки улиц Пскова.Выпавший 23 февраля снег дал еще один шанс на проверку качества уборки улиц Пскова.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В День защитника Отечества глава администрации Пскова Александр Братчиков проверил качество уборки улиц областной столицы. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом градоначальник рассказал у себя в инстаграм-аккаунте.

Александр Братчиков не только высказал подрядчикам претензии по уборке города, но и встретился с начальником управления городского хозяйства Николаем Бариновым. Прямо на улице прошло выездное совещание. Глава администрации потребовал применять к подрядчикам штрафные санкции, прописанные в договоре, если будут замечания. Минимальный штраф, прописанный в соглашениях – 600 тысяч рублей.

В Пскове утром 23 февраля как раз шел снег, на уборку города подрядчики бросили 14 универсальных дорожных машин, 12 тракторов и шесть бригад дворников. Последние очищали остановки областной столицы.

КОНКРЕТНО

Накануне администрация Пскова получила неудовлетворительную оценку своей работы от главы региона Михаила Ведерникова. Главными претензиями стало качество дорог и уборка города от снега (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Псков. Городская среда»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФК «Псков – 747» стал бронзовым призером зимнего турнира среди команд Северо-Запада России
Михаил Ведерников вместе с сыном в День защитника Отечества почтили память погибших в боях разведчиков
Псковские спасатели обнаружили в устье реки Великой трещины на льду и промоины
На псковский фотоконкурс «Лучший свадебный фотограф» поступило уже 24 работы
Пустошкинскому «Центру дополнительного образования» выделят автобус для перевозки детей
В деревне Лосицы Плюсского района к середине лета отремонтируют аварийный мост
В Псковском районе установили бюст Героя Советского Союза Александра Сидоровича
В Невельском районе пограничники задержали 300 килограмм колбасы и 500 килограмм сыра
Губернатор раскритиковал чиновников за отношение к ремонту дорог в Пскове
Первая «Ласточка» отправилась по маршруту «Псков - Великий Новгород - Петрозаводск»
На привокзальной площади в Пскове появится расположенный в вагонах железнодорожный музей
«Ласточка» на маршруте «Псков - Санкт-Петербург» станет доезжать до Печор
В Пскове заработает «родительская экспертиза» питания школьников
В Великих Луках мужчина отдал за фальшивые монеты свои сбережения и два баяна
«Псковпассажиравтотранс» скорректировал сроки продаж проездных на март
В садоводческом товариществе Псковского района сгорел жилой дом
В Пскове почтили память погибших в Чечне при исполнении боевого долга разведчиков
Псковичка Наталья Спиридонова завоевала серебро на первенстве России по прыжкам в высоту
Арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин попробует себя в роли кассира
В Пскове во время Ганзейских дней пройдет фестиваль «Цвет белой стены»
В Локнянском районе прошел митинг в память о подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова
Больше 80 бойцов приедут в Великие Луки на международный турнир памяти Александра Матросова