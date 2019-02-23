В День защитника Отечества Александр Братчиков остался недоволен качеством уборки улиц Пскова

23 Февр. 22:09 2019-02-23T22:09:34+03:00

Выпавший 23 февраля снег дал еще один шанс на проверку качества уборки улиц Пскова. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В День защитника Отечества глава администрации Пскова Александр Братчиков проверил качество уборки улиц областной столицы. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», об этом градоначальник рассказал у себя в инстаграм-аккаунте.

Александр Братчиков не только высказал подрядчикам претензии по уборке города, но и встретился с начальником управления городского хозяйства Николаем Бариновым. Прямо на улице прошло выездное совещание. Глава администрации потребовал применять к подрядчикам штрафные санкции, прописанные в договоре, если будут замечания. Минимальный штраф, прописанный в соглашениях – 600 тысяч рублей.

В Пскове утром 23 февраля как раз шел снег, на уборку города подрядчики бросили 14 универсальных дорожных машин, 12 тракторов и шесть бригад дворников. Последние очищали остановки областной столицы.

КОНКРЕТНО

Накануне администрация Пскова получила неудовлетворительную оценку своей работы от главы региона Михаила Ведерникова. Главными претензиями стало качество дорог и уборка города от снега (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU