2019-02-24T15:29:45+03:00
Происшествия

В Пскове в переулке Машиниста сгорела комната в квартире

По свидетельствам очевидцев, в пожаре как минимум погиб один человек
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Причину пожара в комнате установят специалисты. Фото: Мария Андреева.Причину пожара в комнате установят специалисты. Фото: Мария Андреева.
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В Пскове спасатели выезжали на тушение квартиры в доме №1 в переулке Машиниста. Как рассказали «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали восемь пожарных машин и двадцать один сотрудник.

Сообщение о возгорании поступило 23 февраля в 19.43. Точную причину пожара предстоит установить специалистам. По свидетельствам очевидцев, во время пожара люди вытащили из квартиры мужчину, квартира уже к тому моменту была охвачена огнем.

- В квартире жили двое. Там полностью выгорела комната, - описала ситуацию в социальных сетях Мария Андреева. - Мужчина успел доползти до двери, парень выломал дверь и смог его вытащить, но дальше за бабушкой уже не было смысла лезть прямо в огонь. Говорили так.

Квартира на следующее утро после пожара. Фото: Илья Минин.

Квартира на следующее утро после пожара. Фото: Илья Минин.

Во время пожара спасатели эвакуировали жителей из дома, многие успели к тому моменту надышаться угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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