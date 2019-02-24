2019-02-24T16:16:52+03:00
Спорт

На международном турнире ММА памяти Александра Матросова псковичи завоевали 29 наград

Из них 13 медалей высшей пробы
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Бойцы разыграли 18 комплектов медалей на международных соревнованиях в Великих Луках. Фото: Федор Голубенко.Бойцы разыграли 18 комплектов медалей на международных соревнованиях в Великих Луках. Фото: Федор Голубенко.
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На международном турнире ММА памяти Александра Матросова псковские спортсмены завоевали 29 наград. Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» во время соревнований находился в спортивном комплексе «Олимп» в Великих Луках и наблюдал за ходом боев.

Бои проходили в трех возрастных категориях: 14-15 лет, 16-17 лет, старше 18 лет. В соревнованиях, которые проходили в преддверии первенства Северо-Западного федерального округа, приняли участие 52 спортсмена из Псковской области, Смоленской области, Дагестана и Республики Беларусь.

В младшей возрастной группе псковские спортсмены завоевали три золотых награды, четыре серебряных медали и три бронзы. Юноши от 16 до 17 лет также завоевали в общем десять наград – шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль. На одну награду меньше завоевали старшие бойцы. Всего спортсмены получили четыре золота, два серебра и три бронзы.

КОНКРЕТНО

Турнир прошел в День защитника Отечества в Великих Луках. Он был посвящен памяти Героя Советского Союза Александра Матросова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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