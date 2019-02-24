2019-02-24T19:16:29+03:00
Общество

Спасатели напомнили псковичам правила поведения при пожаре в квартире

Во время подобного инцидента каждая секунда на счету, чтобы предотвратить трагедию
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Не стоит поддаваться панике, пожарные эвакуируют всех, кто не сможет выбраться из здания во время пожара.Не стоит поддаваться панике, пожарные эвакуируют всех, кто не сможет выбраться из здания во время пожара.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Спасатели напомнили псковичам правила поведения при пожаре в квартире. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, в таком случае первые минуты становятся определяющими.

Что стоит сделать в первую очередь – вызвать пожарных. Если вы начнете тушить пожар, то можно выпустить ситуацию из-под контроля. Диспетчеру надо сообщить адрес и все детали происшествия. Пока спасатели летят по улицам города к пожару, необходимо оповестить всех жильцов дома об этом, чтобы организовать эвакуацию. Если кто-то остался в здании, то пожарным необходимо об этом сообщить, чтобы они организовали их спасение.

Лифтом пользоваться ни в коем случае, а покидать здание надо по незадымленным помещениям. Если другого пути нет, то стоит намочить платок и дышать через него, когда будете спускаться. Если путь на улицу отрезан, надо закрыться в квартире, заткнуть вентиляцию и двери мокрыми тряпками. Если в квартире нечем будет дышать, то можно выйти на балкон.

КСТАТИ

В Пскове в переулке Машиниста в квартире выгорела комната. По свидетельствам очевидцев, в пожаре погибла пожилая женщина (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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