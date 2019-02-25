2019-02-25T10:02:44+03:00
Происшествия

Прокуратура требует наказать руководителя УЖКХ Великих Лук

В суд направлено дело об административном правонарушении
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Великих Луках за плохую уборку улиц могут наказать конкретного человека.В Великих Луках за плохую уборку улиц могут наказать конкретного человека.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Прокуратура требует наказать исполняющего обязанности начальника МУП «УЖКХ администрации Великих Лук». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в ведомстве, чиновника обвиняют в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (часть 1 статьи 12.34 КоАП РФ). Накануне была проведена проверка, на улицах южной столицы Псковской области остаются горы снега на пешеходных переходах, отмечено, что ответственные службы несвоевременно убирали лед и снег с проезжей части и пешеходных дорожек. Все это, подчеркнули в прокуратуре, является нарушением.

А потому в отношении руководителя муниципального предприятия вынесено представление о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы уже переданы в суд. Кроме того, они направлены в УЖКХ с требованием устранить недостатки. В муниципальном предприятии документы уже приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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