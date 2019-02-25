2019-02-25T10:03:45+03:00
Общество

Названа предположительная причина пожара в переулке Машиниста в Пскове

Во время тушения спасатели эвакуировали из дома 19 человек
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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\Пожар в доме в переулке Машиниста произошел вечером 23 февраля. Фото: Илья Минин.\Пожар в доме в переулке Машиниста произошел вечером 23 февраля. Фото: Илья Минин.
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Специалисты определили предположительную причину пожара в переулке Машиниста, который унес жизнь пожилой женщины. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, к трагедии привело неосторожное обращение с огнем во время курения пожилого мужчины, который проживал в сгоревшей квартире.

- Псковича 1953 года рождения госпитализировали с диагнозом «Отравление угарным газом», - заметил сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - Погибшей оказалась женщина 1947 года рождения.

Во время тушения огня сотрудники МЧС эвакуировали из здания 19 жильцов, еще трех спасли. Однокомнатная квартира в пятиэтажном доме коридорного типа выгорела полностью.

КСТАТИ

За выходные в Псковской области из-за неосторожного обращения с огнем во время курения в больнице оказалось два человека, пожары произошли в жилом доме, квартире, в еще одном жилом доме сгорела кровля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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