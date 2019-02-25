2019-02-25T10:29:08+03:00
Происшествия

За решетку на четыре года может отправиться водитель из Великих Лук за пьяную аварию

Водитель машины, в которую он врезался, получил тяжелые травмы
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Житель Великих Лук за пьяную аварию может провести за решеткой несколько лет своей жизни.Житель Великих Лук за пьяную аварию может провести за решеткой несколько лет своей жизни.Фото: Сергей ГАПОН
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Житель Великих Лук может провести ближайшие четыре года в местах лишения свободы. Таково наказание, предусмотренное статьей уголовного кодекса, по которой ему предъявлено обвинение, рассказали «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре города.

В мае прошлого года мужчина сел за руль автомашины Мазда после застолья. Дело было позднее, за полночь. Возможно, великолучанин рассчитывал, что на дорогах будет поменьше машин и он спокойно доберется до нужного адреса. На улице Гражданской машина выехала на полосу встречного движения. В это момент по ней двигался автомобиль ВАЗ 2121 под управлением тоже не совсем трезвого водителя. В результате произошло столкновение. ВАЗ слетел на обочину и перевернулся. Мужчина, находившийся в машине, получил тяжелые травмы.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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