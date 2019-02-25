2019-02-25T10:35:29+03:00
Происшествия

В Новосокольническом районе во время пожара в собственном доме погиб мужчина

Предположительно пожар начался из-за небезопасного использования печи
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Чтобы избежать трагедии, нужно соблюдать правила безопасного использования печи.Чтобы избежать трагедии, нужно соблюдать правила безопасного использования печи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В деревне Шубино Новосокольнического района сгорел жилой дом. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, причиной этому послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

- Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило 23 февраля в 15.11, - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Юрий Черепицкий. - На место происшествия выехали две пожарные машины и шесть спасателей.

Пожар полностью уничтожил здание. Во время обследования завалов сотрудники МЧС нашли тело хозяина дома, мужчины 1974 года рождения.

КСТАТИ

В этот же день в Великих Луках на улице Рижской из-за перекала печи у бани сгорело 10 квадратных метров кровли. Во время инцидента никто не пострадал.

КОНКРЕТНО

Морозы отступают из Псковской области, но спасатели призывают внимательно соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печи. (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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