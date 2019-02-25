2019-02-25T11:10:19+03:00
Происшествия

Из-за курения в кровати в Псковской области пострадали два человека

Еще в одном случае из-за вредной привычки хозяина у дома сгорела кровля
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной четырех пожаров в Псковской области за выходные.Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной четырех пожаров в Псковской области за выходные.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Псковской области из-за курения в кровати пострадали два человека. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного регионального управления МЧС России, оба мужчины в итоге оказались в больнице.

Один пожар произошел утром 24 февраля в многоквартирном жилом доме в поселке Волышово Порховского района. Пожарные спасли из огня мужчину 1984 года рождения, он надышался угарным газом. С места происшествия его забрали в Порховскую межрайонную больницу. Огонь повредил кровать и постельные принадлежности на площади 3 квадратных метра.

Еще один 41-летний мужчина днем 24 февраля оказался в Гдовской межрайонной больнице. Медики диагностировали у него ожоги плеча 1 и 2 степени и отравление угарным газом. Доставили его в лечебное учреждение с пожара на улице Колхозной в Гдове, где из-за пагубной привычки пострадавшего в жилом доме сгорела кровать.

А вот в деревне Иваново Бежаницкого района из-за вредной привычки хозяина дома, мужчины 1975 года рождения, сгорела кровля у дома. Пожарные приехали на вызов около восьми вечера 24 февраля.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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