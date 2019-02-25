В Пскове вычислили «липового» директора с восьмью классами образования
Жительница Пскова может получить наказание за незаконное использование документов при создании юридического лица. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, 48-летняя дама является единоличным руководителем сразу четырех коммерческих организаций. При этом у нее нет профильного образования, на руках только свидетельство об окончании 8 классов. Псковичка безработная, да к тому же выпивающая. Ее частенько видят в компании людей без определенного места жительства.
Но за награждение барышня охотно соглашалась на предложения возглавить коммерческие компании, правда, только на бумаге. Ее паспортные данные указывались при внесении информации о компании в единый государственный реестр юридических лиц. За это ей платили 1000 рублей.
Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).
- Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, - уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU