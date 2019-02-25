В Пскове вычислили «липового» директора с восьмью классами образования

СЕГОДНЯ 11:58 2019-02-25T11:58:03+03:00

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Жительница Пскова может получить наказание за незаконное использование документов при создании юридического лица. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в управлении на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, 48-летняя дама является единоличным руководителем сразу четырех коммерческих организаций. При этом у нее нет профильного образования, на руках только свидетельство об окончании 8 классов. Псковичка безработная, да к тому же выпивающая. Ее частенько видят в компании людей без определенного места жительства.

Но за награждение барышня охотно соглашалась на предложения возглавить коммерческие компании, правда, только на бумаге. Ее паспортные данные указывались при внесении информации о компании в единый государственный реестр юридических лиц. За это ей платили 1000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).

- Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU