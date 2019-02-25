В Великих Луках ищут похитителя рюкзака с обедом
В Великих Луках полиция разыскивает грабителя. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина напал на незнакомого мужчину у дома по улице Гагарина. Происходило все в утренние часы 24 февраля, в воскресенье.
Прохожему, который стал жертвой напавшего, 32 года. Добычей странного прохожего стал его рюкзак, внутри которого находился термос и контейнер с едой.
Неизвестный буквально вырвал вещи из рук и сбежал.
Потерпевший обратился за помощью в полицию.
Стражам правопорядка в результате предпринятых оперативных мероприятий удалось составить портрет нападавшего и даже установить личность злоумышленника.
- Это 23-летний безработный, судимый житель Порхова. В настоящее время ведется его розыск, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU