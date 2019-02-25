2019-02-25T12:14:59+03:00
Происшествия

В Великих Луках ищут похитителя рюкзака с обедом

Личность подозреваемого уже установлена
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Великих Луках прохожий напал на незнакомого ему человека и отобрал рюкзак с термосом и контейнером с обедом.В Великих Луках прохожий напал на незнакомого ему человека и отобрал рюкзак с термосом и контейнером с обедом.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Великих Луках полиция разыскивает грабителя. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина напал на незнакомого мужчину у дома по улице Гагарина. Происходило все в утренние часы 24 февраля, в воскресенье.

Прохожему, который стал жертвой напавшего, 32 года. Добычей странного прохожего стал его рюкзак, внутри которого находился термос и контейнер с едой.

Неизвестный буквально вырвал вещи из рук и сбежал.

Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Стражам правопорядка в результате предпринятых оперативных мероприятий удалось составить портрет нападавшего и даже установить личность злоумышленника.

- Это 23-летний безработный, судимый житель Порхова. В настоящее время ведется его розыск, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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