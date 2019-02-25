2019-02-25T12:19:21+03:00
Происшествия

В Псковской области за выходные в авариях пострадали восемь человек

Из них четыре пострадавших оказались в больнице
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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За выходные в Псковской области произошло четыре аварии.За выходные в Псковской области произошло четыре аварии.Фото: Сергей ГАПОН
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В Псковской области за выходные в авариях пострадали восемь человек. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального управления ГИБДД УМВД России, госпитализация понадобилась в четырех случаях.

Все аварии произошли 23 февраля. Сначала днем в Печорском районе на 18 километре дороги «Неелово - Кудина гора» произошло лобовое столкновение двух иномарок. По предварительной информации, произошло ДТП по вине 39-летней женщины, которая выехала на встречную полосу. Пострадали в аварии четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. В больнице оказался только второй водитель, мужчина 1967 года рождения.

Дважды машины съезжали в кювет. Произошло это в Пыталовском и Плюсском районе. В первом случае только незначительно пострадал водитель автомобиля, во втором случае водитель и пассажир доставлены в больницу.

Последнее ДТП случилось днем в Пскове. Под колеса автомобиля на проспекте Энтузиастов попала 90-летняя женщина. Пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, с места происшествия ее доставили в травмпункт.

КСТАТИ

За три дня дородные полицейские задержали 32 псковича, управлявших автомобилем в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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