Псковская хоккейная команда «ВДВ-Купол» покинула матч до его завершения из-за недовольства судейством
В матче первого дивизиона чемпионата Псковской области по хоккею с шайбой между лидером дивизиона «ВДВ-Купол» и командой «Аванта-Остров» произошел казусный случай – десантники самовольно покинули лед, уступая по ходу встречи 1:2. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», находившемуся на матче, произошло это за 9 минут до конца основного времени.
Хоккеисты «ВДВ-Купол» были недовольны работой судей Дмитрия Пошелюка и Андрея Шматова, обслуживавших матч. После недолгого совещания хоккеисты решили покинуть ледовую арену. За этот поступок им засчитали техническое поражение со счетом 0:3. Кроме того судейская бригада не исключает применения дополнительного наказания в отношении хоккеистов – от снятия очков до дисквалификации всей команды с турнира.
Решение о судьбе команды «ВДВ-Купол» будет вынесено в ближайшее время. «Комсомольская правда - Псков» продолжит следить за развитием ситуации.
Хоккеисты "ВДВ-Купол" из-за недовольства судейством покинули лед за 9 минут до конца матча..Видео: "Псковский спорт".
ИСТОЧНИК KP.RU
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