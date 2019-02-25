2019-02-25T12:41:53+03:00
Спорт

Псковская хоккейная команда «ВДВ-Купол» покинула матч до его завершения из-за недовольства судейством

Десантникам было засчитано техническое поражение [видео]
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Между игроками и судьей вспыхнул конфликт, который чуть не перерос в потасовку. Фото: стоп-кадр из прямой трансляции матча.Между игроками и судьей вспыхнул конфликт, который чуть не перерос в потасовку. Фото: стоп-кадр из прямой трансляции матча.
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В матче первого дивизиона чемпионата Псковской области по хоккею с шайбой между лидером дивизиона «ВДВ-Купол» и командой «Аванта-Остров» произошел казусный случай – десантники самовольно покинули лед, уступая по ходу встречи 1:2. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды - Псков», находившемуся на матче, произошло это за 9 минут до конца основного времени.

Хоккеисты «ВДВ-Купол» были недовольны работой судей Дмитрия Пошелюка и Андрея Шматова, обслуживавших матч. После недолгого совещания хоккеисты решили покинуть ледовую арену. За этот поступок им засчитали техническое поражение со счетом 0:3. Кроме того судейская бригада не исключает применения дополнительного наказания в отношении хоккеистов – от снятия очков до дисквалификации всей команды с турнира.

Решение о судьбе команды «ВДВ-Купол» будет вынесено в ближайшее время. «Комсомольская правда - Псков» продолжит следить за развитием ситуации.

Хоккеисты "ВДВ-Купол" из-за недовольства судейством покинули лед за 9 минут до конца матча..Видео: "Псковский спорт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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