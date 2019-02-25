В Опочецком районе из-за избиения сотрудника ГИБДД на скамье подсудимых оказался мужчина
В Опочецком районе прошел суд на мужчиной, избившего инспектора ДПС. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, 53-летний злоумышленник без определенного места жительства своими хулиганскими действиями мешал работе дорожного полицейского, находившегося на посту.
Инспектор предупредил мужчину, что за подобные действия может задержать его и доставить в отдел полиции. Злоумышленник пришел в ярость и накинулся на инспектора с кулаками. Сотрудник ГИБДД сумел оказать сопротивление и задержал мужчину. Обошлось без травм и вреда здоровью. Его осудили по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении обязанностей).
В качестве наказания суд приговорил преступника к 22 месяцам заключения в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU