2019-02-25T13:17:09+03:00
Происшествия

В Опочецком районе из-за избиения сотрудника ГИБДД на скамье подсудимых оказался мужчина

За нападение на стража правопорядка подсудимый получил 1 год и 10 месяцев колонии строгого режима
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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За нападение на сотрудника ДПС мужчина получил наказание в виде почти двух лет за решеткой.За нападение на сотрудника ДПС мужчина получил наказание в виде почти двух лет за решеткой.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Опочецком районе прошел суд на мужчиной, избившего инспектора ДПС. Как рассказали «Комсомольской Правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, 53-летний злоумышленник без определенного места жительства своими хулиганскими действиями мешал работе дорожного полицейского, находившегося на посту.

Инспектор предупредил мужчину, что за подобные действия может задержать его и доставить в отдел полиции. Злоумышленник пришел в ярость и накинулся на инспектора с кулаками. Сотрудник ГИБДД сумел оказать сопротивление и задержал мужчину. Обошлось без травм и вреда здоровью. Его осудили по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении обязанностей).

В качестве наказания суд приговорил преступника к 22 месяцам заключения в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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