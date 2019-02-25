В Красногородске пьяная ссора закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-25T13:41:49+03:00

Женщине предстоит ответить перед судом за нападение на любимого мужчину - дама во время застолья ударила его ножом в щеку. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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В Красногородске в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть умышленное причинение легкого вреда здоровью с потерей трудоспособности. Об этом «Комсомольской Правде-Псков» рассказали в пресс-службе прокуратуры Красногородского района.

Дама с ножом напала на своего близкого друга. В ходе проверки было установлено, что женщина и ее товарищ распивали спиртное. дело было в середине января 2019 года. Посиделки длились всю ночь. А под утро между собутыльниками возник ожесточенный спор, в время выяснения отношений женщина схватила со стола нож и вонзила его в щеку мужчины.

Эксперты отметили, что нанесенная рана не представляла опасности для жизни. Однако не ожидавший такого поворота судьбы мужчина был вынужден обратиться за помощью к медикам.

За содеянное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU