В Красногородске бывший муж угрожал женщине расправой
В Красногородске (Псковская область) мужчина угрожал убийством своей бывшей жене. Об этом «Комсомольской Правде-Псков» рассказали в прокуратуре Красногородского района:
- В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ, то есть угроза убийством. Отягчающим фактором послужит то, что за подобное преступление в отношении своей бывшей супруги обвиняемый уже привлекался, - подчеркнули в ведомстве.
Несмотря на распавшийся брак, горе-супруги продолжают совместно проживать в одной квартире. 27 декабря 2018 года между ними произошла очередная ссора, в ходе которой изрядно выпивший мужчина с кухонным ножом в руках недвусмысленно угрожал женщине убийством, из-за чего она была вынуждена обратиться в полицию.
На этот раз мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU