В Красногородске бывший муж угрожал женщине расправой

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-25T14:32:47+03:00

Житель одного из поселков Псковской области отправится за решетку за угрозы убийством своей бывшей жене. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

За подобное преступление он уже не впервые привлекается к уголовной ответственности

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В Красногородске (Псковская область) мужчина угрожал убийством своей бывшей жене. Об этом «Комсомольской Правде-Псков» рассказали в прокуратуре Красногородского района:

- В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ, то есть угроза убийством. Отягчающим фактором послужит то, что за подобное преступление в отношении своей бывшей супруги обвиняемый уже привлекался, - подчеркнули в ведомстве.

Несмотря на распавшийся брак, горе-супруги продолжают совместно проживать в одной квартире. 27 декабря 2018 года между ними произошла очередная ссора, в ходе которой изрядно выпивший мужчина с кухонным ножом в руках недвусмысленно угрожал женщине убийством, из-за чего она была вынуждена обратиться в полицию.

На этот раз мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU