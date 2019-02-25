В Псковской области задержана партия контрафактных сырных продуктов

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-25T14:31:05+03:00

Эксперты Россельхознадзора задержали грузовик с 20 тоннами сырного продукта, который пытались провезти в Москву по фальшивым документам. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Усвятском районе Псковской области работники Управления Россельхознадзора совместно с пограничниками задержали грузовой автомобиль, следовавший из Белоруссии. На борту автомобиля находилось около 20 тонн товара «Белковый продукт с растительным жиром «Маасдам» производства одного из иранских предприятий. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе территориальном Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в рабочем порядке был направлен запрос главе ветеринарной организации Ирана для подтверждения подлинности документов на эту партию. Ответ не заставил себя долго ждать – было выявлено, что за последние шесть месяцев соответствующих документов не выдавалось, а значит сопровождающие документы на груз – фальшивка.

В данный момент информация по этому делу передана в Роспотребнадзор для дальнейшего делопроизводства.

Получатель груза в Москве явно не получит эту партию товара.

ИСТОЧНИК KP.RU