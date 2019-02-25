СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-25T14:59:07+03:00

В Пскове готовят мероприятия к 1 марта в память о подвиге 6 роты. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Они пройдут не только в Пскове, но и во многих районах области

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Больше 70 мероприятий пройдет в Псковской области в день памяти подвига 6-ой роты. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», об этом на заседании организационного комитета рассказала председатель регионального госкомитета по культуре Жанна Малышева.

- В библиотеках пройдут различные мероприятия: просмотры фильмов, уроки мужества, - отметила Жанна Николаевна. - В муниципалитетах пройдут памятные мероприятия.

К 2020 году планируется создать баннерную выставку о подвиге 6-ой роты. Её представят в школах и учреждениях культуры.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника Псковского гарнизона Роман Железняков, по линии министерства обороны также пройдут памятные мероприятия. Планируется проведение концерта, встреча родственников погибших военнослужащих, спортивные мероприятия.

КОНКРЕТНО

Псковские десантники совершили свой подвиг в ночь на 1 марта 2000 года.

КСТАТИ

Подготовкой 20-ой годовщины будет заниматься не только региональный оргкомитет, но и федеральный. Его состав еще только формируется.

ИСТОЧНИК KP.RU