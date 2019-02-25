2019-02-25T16:35:48+03:00
Спорт

В Пскове прошел открытый международный детский фестиваль по брейк-дансу

Участники сразились за выход на международный чемпионат «Битва стилей»
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Псковские брейк-дансеры оказались сильнее представителей Эстонии и Великого Новгорода. Фото: Фёдор Голубенко.Псковские брейк-дансеры оказались сильнее представителей Эстонии и Великого Новгорода. Фото: Фёдор Голубенко.
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В Пскове по инициативе хип-хоп центра «Хоть Отбавляй» прошел открытый фестиваль «Pskov Cypher» для детей сразу в нескольких возрастных категориях. Как рассказал «Комсомольской правде - Псков» представитель организаторов фестиваля, участвовали в нем не только маленькие жители Пскова, но и представители Великого Новгорода, Печор, Порхова и даже Эстонии.

Ребята состязались в ловкости, исполнении сложных трюков и артистичности для одной единственной цели – путевки на финал международного чемпионата по брейк-дансу «Битва стилей», который пройдет во Владимире. Приятным фактом служит то, что победители всех номинаций – псковичи. Помимо желанной оплачиваемой путевки их наградили призами и дипломами от организаторов фестиваля.

Полный список победителей выглядит следующим образом:

Номинация до 6 лет – Никитин Филипп;

Номинация мальчики 7-9 лет – Михайлов Арсений;

Номинация мальчики 10-13 лет – Костин Никита;

Номинация девочки 10-13 лет – Костина Мария;

Номинация юноши 14-17 лет – Ленский Родион;

Командная номинация - Костин Никита, Костина Мария, Степанов Максим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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