2019-02-25T20:40:59+03:00
Общество

В Пскове проявившие себя при тушении пожара на улице Западной спасатели получили награды

Благодаря умелым действиям сотрудников МЧС, удалось избежать трагедии
Виталий Суриков
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Три псковских спасателя получили за свою смелость заслуженные награды.Три псковских спасателя получили за свою смелость заслуженные награды.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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В Пскове три спасателя, проявившие себя во время пожара на улице Западной в Пскове, получили награды. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, Вадим Кирюхов и Юрий Павловский получили медали «За отличие в ликвидации последствий ЧС», а Андрей Зубеня получил нагрудный знак «Отличный пожарный».

Пожар, на котором спасатели проявили смелость и профессионализм, произошел 10 августа 2018 года на улице Западной, в доме №2А. Сигнал о нем поступил примерно в половину пятого вечера. Очаг пожара находился на пятом этаже. Первыми на вызов выехали три пожарных расчета.

Юрий Павловский и Вадим Кирюхов бросились в подъезд, потому что на пятом этаже в другой квартире о помощи просила женщина. Но спасатели вместе с пожарным стволом не смогли не чем помочь. Дверь в горящую квартиру была открыта, огонь и жар вырывались на лестничную площадку. Здесь они Обнаружили мужчину, которого эвакуировали, прикрывая своей экипировкой.

Андрей Зубеня спас ту женщину с помощью автолестницы. Но в этот момент он заметил что на балконе, на который вырывается пламя, стоят газовые баллоны. До беды было совсем немного времени. Спасатель принял все меры для того, чтобы эти баллоны остудить и вытащить их с балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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