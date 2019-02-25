Убегавший от полиции убийца двух женщин в Псковской области выпрыгнул из окна
В Псковской области задержан мужчина, совершивший двойное убийство. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК России по региону, жертвами стали две женщины – гражданская жена подозреваемого и ее мать.
Все случилось 23 февраля в деревне Карпово Островского района. Застолье в честь мужского праздника завершилось выяснением отношений. 48-летний мужчина вместо того, чтобы пойти и поспать, а потом уже на трезвую голову решать личные проблемы, схватился за нож. Вначале он напал на сожительницу, а затем на ее 78-летнюю маму.
Обе женщины скончались на месте преступления от полученных ранений, сообщили в ведомстве.
- Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело, - добавили в пресс-службе.
Когда мужчину пришли задерживать люди в погонах, он сиганул из окна. Но остался жив, только ногу сломал.
ИСТОЧНИК KP.RU