2019-02-25T21:44:34+03:00
Происшествия

Убегавший от полиции убийца двух женщин в Псковской области выпрыгнул из окна

Но остался жив, только сломал ногу
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Псковской области за двойное убийство задержан мужчина.В Псковской области за двойное убийство задержан мужчина.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Псковской области задержан мужчина, совершивший двойное убийство. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК России по региону, жертвами стали две женщины – гражданская жена подозреваемого и ее мать.

Все случилось 23 февраля в деревне Карпово Островского района. Застолье в честь мужского праздника завершилось выяснением отношений. 48-летний мужчина вместо того, чтобы пойти и поспать, а потом уже на трезвую голову решать личные проблемы, схватился за нож. Вначале он напал на сожительницу, а затем на ее 78-летнюю маму.

Обе женщины скончались на месте преступления от полученных ранений, сообщили в ведомстве.

- Островским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело, - добавили в пресс-службе.

Когда мужчину пришли задерживать люди в погонах, он сиганул из окна. Но остался жив, только ногу сломал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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